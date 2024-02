Paris finit en beauté face au Cedevita Olimpija Ljubljana : une correction de plus de 50 points !

Jusqu’au bout, la saison régulière d’EuroCup du Paris Basketball aura été l’occasion d’infliger plusieurs raclées aux autres écuries européennes. La dernière en date est la plus retentissante : une victoire avec une hallucinante marge de 53 points contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (119-66).

Pour sa dernière sortie à la Halle Carpentier, avant d’investir l’Adidas Arena, le Paris Basketball a visiblement tenu à sortir par la grande porte. Du début à la fin, cette rencontre face au nouveau club d’Alen Omic a été une véritable démonstration de basket. Une pluie de tirs extérieurs (14/28 à 3-points) et de alley-opps se sont abattus sur l’équipe slovène. Les principaux artilleurs parisiens se nomment Nadir Hifi et Tyson Ward (20 points chacun). Les hommes de Tuomas Iisalo ont encore profité de cette scène européenne pour établir un nouveau record du club avec 166 d’évaluation collective.

Le point-average atteste à lui seul de la domination du Paris Basketball lors de ses phases de groupe de l’EuroCup : +300, loin devant le +159 de Gran Canaria ou le +118 de la JL Bourg. Il faudra désormais confirmer tout cela dans les matchs qui comptent pour le club de la capitale.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Les potentiels adversaires de Paris et Bourg-en-Bresse en quarts de finale

En finissant chacun premier de son groupe, Paris et la JL Bourg s’économisent d’une rencontre avec une qualification directe en quarts de finale. À ce stade de la compétition, les Parisiens rencontreront le vainqueur de la rencontre entre Ulm et la Joventut Badalone. Pour les Burgiens, il s’agira de l’équipe victorieuse entre Prometey et l’Aris Thessalonique.