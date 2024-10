Avec un immense Shorts, Paris gagne son premier duel de la saison contre Monaco

Sèchement battu par l’AS Monaco en finale des playoffs de Betclic ELITE en juin dernier, le Paris Basketball a gagné son premier duel de la saison face au club de la principauté. Pour la cinquième journée de l’EuroLeague, le vainqueur de l’EuroCup 2024 est allée l’emporter chez la Roca Team 87 à 80 en étant mené par un immense T.J. Shorts (39 d’évaluation). Déjà à 24 d’évaluation à la pause, le Californien a continué son chantier jusqu’au buzzer final, avec un énorme panier décisif sur sur la tête de Mam Jaiteh.

« Nous n’avons pas joué une seule minute avec une mentalité d’underdog » Sasa Obradovic, coach de l’AS Monaco

A l’image de son début de saison cahin-caha, l’AS Monaco a joué la première mi-temps sans intensité, au point de compter 49 points encaissés à la pause, contre 43 marqués. Dans ce contexte, T.J. Shorts s’est régalé. Mais après la pause, les locaux ont montré un semblant de réaction en limitant les visiteurs à 14 points dans le seul troisième quart-temps. De quoi repasser en tête (64-63, 30′). Mais trop inconstants, trop nonchalants, les joueurs de Sasa Obradovic ont reperdu le fil de la partie dans le final, laissant ainsi le gain du match aux Parisiens.

« Nous n’avons pas suivi leur rythme, nous n’avons pas couru et sauté comme eux, a pesté Sasa Obradovic. Peu importe si, en attaque, vous ratez quelques tirs, que vous ne suivez pas un plan. Il faut quand même courir, nous n’avons pas joué une seule minute avec une mentalité d’underdog. Nous marchions, tout simplement. Si tu joues comme ça, avec ce genre d’équipe, tu n’as aucune chance ».

9 balles perdues pour Monaco dans le quatrième quart-temps

Une nouvelle fois, l’AS Monaco pourra également regretter son jeu trop statique et sa maladresse à 3-points (4/24). A seulement 4 balles perdues à 10 minutes de la fin, la Roca Team en a égaré 9 lors de l’ultime période. De quoi donner des ballons de contre-attaques aux hommes de Tiago Splitter, comme cette action conclue par le lay-up de Nadir Hifi (79-84, à 1 minute 35 de la fin), auteur-là de ces 2 seuls points de la rencontre. Malgré leurs difficultés au rebond défensif (20 rebonds offensifs pour Monaco, contre 25 défensifs pour Paris), leur déchet (16 balles perdues), les Franciliens ont fait preuve de plus de cœur et ont moins manqué la cible derrière l’arc (11/29). « C’est un super sentiment pour nous de décrocher notre première victoire à l’extérieur chez l’un de nos rivaux du championnat de France, a avoué T.J. Shorts. C’est immense pour nous, cela construit notre confiance et nous allons nous en servir ».

Paris et Monaco se retrouveront le dimanche 8 décembre, cette fois dans la capitale et en championnat de France. Les Monégasques auront une première revanche à prendre. Mais bien avant cela, ils voudront réagir dès ce samedi à Nancy en Betclic ELITE.