Paris – Monaco diffusé sur YouTube ce dimanche 8 décembre

Le Paris Basketball affronte Monaco ce dimanche 8 décembre à 19h dans un duel au sommet de la Betclic ÉLITE, pour la 11ᵉ journée de la saison régulière. Bonne nouvelle pour les fans : le match sera diffusé gratuitement en direct sur la chaîne YouTube de DAZN, en plus d’être accessible sur la plateforme DAZN en clair.

Ce remake des dernières finales du championnat oppose les Parisiens, en grande forme avec des résultats impressionnants en EuroLeague et en Betclic ELITE, aux doubles champions de France en titre, l’AS Monaco.

Noël avant l'heure 🤩🎅

🍿 En plus d'être diffusé en clair sur @DAZN_FR, le choc du week-end entre le @ParisBasketball et l'@ASMonaco_Basket sera disponible en direct et gratuitement sur YouTube (DAZN France) !

RDV dimanche à 19h.#BetclicELITE pic.twitter.com/tREgK3RWNS

