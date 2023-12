Paris dominé à Monaco : « Il y avait une différence de niveau entre les deux équipes »

Dimanche en début de soirée, l’AS Monaco a largement dominé le Paris Basketball pour son premier match de la saison 2023-2024 de Betclic ÉLITE.

Alors que ce match était très attendu pour savoir si les joueurs de Tuomas Iisalo étaient en mesure d’accrocher le quatrième de l’EuroLeague, il n’en a rien été. Les représentants du club de la capitale sont repartis de principauté avec une défaite de 22 points.

Déjà dominé par cette même Roca Team la saison passée avec les Metropolitans 92, le vétéran Bandja Sy

« On n’a pas bien abordé cette rencontre. Nous avons subi et face à des équipes de ce calibre-là, ça ne pardonne pas et c’est dur de revenir. Quand on voit la fin de ce match, c’est le premier quart-temps qui ne nous aide pas. C’est compliqué à analyser à chaud. On se doit de débuter les matchs en étant plus agressif et plus physique. Ce (dimanche) soir on n’a pas su le faire. C’est difficile de courir derrière le score, et surtout contre Monaco. Ce n’est pas la première fois que ça nous arrive, on doit corriger ça rapidement. Ça doit nous aider à grandir et nous montrer ce qu’on doit faire pour être à leur niveau. »