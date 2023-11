3x3 - Paris 3x3 est la première équipe française de l'histoire à s'être qualifiée pour la finale mondiale du 3x3 World Tour, un an et demi après sa création en juillet 2022.

Paris 3×3 continue d’écrire l’histoire du 3×3 en France. L’équipe professionnelle masculine de 3×3 lancée début 2023 est la première à s’être qualifiée pour la finale mondiale du World Tour.

Après avoir été la première formation française à remporter un Masters, à Wuxi en Chine, l’équipe de Karim Souchu va néanmoins devoir passer par le play-in afin de jouer les phases finales à Jeddah (Arabie Saoudie). 13e de la saison, Paris a arraché sa place pour les barrages, aux côtés de Jeddah (ville hôte ; avec le duo Kevin Corre – Dominique Gentil) et San Juan (12e), en qualité d’équipe ayant gagné le plus de matchs sur le circuit : 41 (pour 31 défaites), faisant d’eux la 7e équipe la plus victorieuse de la saison.

« Cette qualification représente beaucoup, un an et demi de travail, a commenté Karim Souchu. C’était un des objectifs de cette saison, il est rempli mais on va aller là-bas pour faire un résultat. Il va falloir sortir d’un play-in compliqué avec Jeddah et San Juan pour ensuite être basculé dans une poule très relevée donc on pourrait vivre deux tournois en un. Avant Hong Kong on savait qu’on était au moins qualifié pour la finale mondiale à minima en play-in. »

Un seul Français avait participé jusque-là à la finale mondiale du World Tour : Kevin Corre (entre 2019 et 2021), qui tentera de protéger son statut en empêchant ses compatriotes du sortir du play-in.