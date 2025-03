Paris reçoit le Fenerbahçe ce lundi : « Il faudra vraiment les ralentir », avertit Sarunas Jasikevicius

Initialement prévu le 19 décembre, le match entre le Paris Basketball et le Fenerbahce Istanbul se dispute finalement ce lundi soir à l’Adidas Arena. Ce duel, comptant pour la dernière journée de la phase aller de la saison régulière d’EuroLeague, sera crucial pour les deux formations. Le coach de Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius, a détaillé les points clés pour maîtriser le rythme parisien.

Un défi de rythme pour Fenerbahçe face au Paris Basketball

Avec l’un des jeux les plus rapides de la compétition, le Paris Basketball impose une intensité difficile à suivre pour ses adversaires. C’est justement ce que Sarunas Jasikevicius redoute. « Il faudra vraiment ralentir le Paris Basketball car ils font partie des équipes les plus rapides de l’EuroLeague », a-t-il expliqué dans une déclaration officielle pour le site du club.

Le technicien lituanien met en avant l’importance pour son équipe d’imposer son propre tempo. « Jouer à notre rythme sera crucial. Ce match se jouera sur des détails, notamment la capacité à éviter de leur offrir des points faciles. »

La menace des contre-attaques et du rebond offensif

Paris Basketball, emmené par T.J. Shorts et Nadir Hifi, excelle dans le jeu de transition. Une arme qui inquiète Fenerbahçe. « Paris est une excellente équipe en contre-attaque et ils mettent beaucoup de pression sur les rebonds offensifs », poursuit Sarunas Jasikevicius. « Il faudra être très concentré pour ne pas leur laisser de paniers faciles. »

Entre le rythme effréné du club parisien et la rigueur défensive prônée par Jasikevicius, ce duel de styles promet une opposition intense à l’Adidas Arena.

Un match clé pour les deux équipes

Actuellement dans la course aux playoffs (7e avec 16 victoires et 10 défaites), le Paris Basketball a besoin de chaque victoire pour rester dans le bon wagon. De son côté, Fenerbahçe (2e avec 17 victoires et 9 défaites), armé de stars comme Wade Baldwin IV (forfait sur la date initiale) et Nigel Hayes-Davis, veut se reprendre après sa débâcle contre le Maccabi Tel-Aviv. Ce match en retard pourrait bien peser lourd dans la balance au moment de faire les comptes.