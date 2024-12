Paris – Fenerbahçe reprogrammé le 3 mars

Reportée pour cause d’épidémie dans l’effectif francilien, la rencontre de la 17e journée d’EuroLeague entre le Paris Basketball et le Fenerbahçe Istanbul a été reprogrammé au lundi 3 mars. Deux jours plus tard, l’équipe de Tiago Splitter recevra de nouveau en EuroLeague, mais l’AS Monaco cette fois. De son côté, le Fenerbahçe jouera à Milan le jeudi 6 mars.

EuroLeague tarafından ertelenen Paris Basketball – Fenerbahçe Beko 17. hafta karşılaşması 3 Mart Pazartesi günü Adidas Arena’da oynanacaktır. https://t.co/7Z8NEFum00 — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 28, 2024