Paris récupère Leon Kratzer pour son match à Berlin

Après avoir manqué les deux dernières rencontres de son équipe, Leon Kratzer (2,11 m, 27 ans) a fait le voyage à Berlin avec le Paris Basketball rapporte Le Parisien. Le pivot allemand devait respecter un congé paternité obligatoire après avoir été papa.

Pour aller chercher un troisième succès en EuroLeague, Tiago Splitter pourra donc compter sur son homme de l’ombre, qui complète un secteur intérieur composé de Kevarrius Hayes, Léopold Cavalière, Bandja Sy, Mikael Jantunen, Enzo Shahrvin mais aussi Daulton Hommes (absent depuis la présaison) et Michael Kessens (limité à 30 minutes de jeu cumulées sur 4 entrées). Leon Kratzer a pris part aux deux premiers matches de Paris cette saison en EuroLeague, perdus contre l’Etoile Rouge de Belgrade (3 points, 3 rebonds et 3 fautes en 11 minutes) puis à Milan (2 point et 4 fautes en 11 minutes).