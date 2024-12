Avant son back-to-back ASVEL – Limoges, Paris s’entraîne en « trois groupes distincts »

Placée jeudi « dans une sorte de quarantaine », comme l’a expliqué le club à L’Équipe, l’équipe du Paris Basketball a repris l’entraînement ce vendredi. Les joueurs étaient séparés « en trois groupes distincts pour éviter toute propagation supplémentaire : les joueurs touchés par le virus ou en convalescence ont été isolés des quatre qui n’ont pas été affectés. »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU PARIS BASKETBALL – Précisions suite au report du match face à Fenerbahçe. À lire ici : https://t.co/e0rBTjfiJM pic.twitter.com/0NccAV63te — Paris Basketball (@ParisBasketball) December 20, 2024

En l’état, le Paris Basketball se veut confiant sur son enchaînement de dimanche – lundi, inédit dans l’histoire du championnat : deux matchs de Betclic ÉLITE en 24 heures, dimanche à la LDLC Arena face à l’ASVEL et lundi à domicile contre Limoges. De plus, les règles sont moins propices à un report en LNB où cinq joueurs pros doivent être inscrits sur la feuille de match, contre huit en EuroLeague. Or, jeudi matin, Paris ne comptait que six joueurs disponibles pour la réception du Fenerbahçe Istanbul.

À moins de 48 heures de son déplacement à Décines-Charpieu, Paris indique « suivre la situation de très près, 24 heures sur 24 ».