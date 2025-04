Paris tombe avec les honneurs à Istanbul face à Fenerbahçe (83-78)

Paris a bien failli créer la surprise, une fois de plus. Pour sa première apparition dans les playoffs de l’EuroLeague, le club de la capitale française a livré un véritable bras de fer contre le géant turc Fenerbahce, s’inclinant finalement 83 à 78 à l’Ülker Sports Arena d’Istanbul. Nadir Hifi, encore brillant (21 points à 5/9 à 3-points), a porté les siens jusqu’au bout du suspense.

Paris bouscule Fenerbahçe dès l’entame

Habitué à imprimer un tempo ultra-élevé, Paris a mis le Fenerbahçe en difficulté dès les premières minutes grâce à un jeu de transition éclair. En tête 22-18 après dix minutes, les hommes de Tiago Splitter ont confirmé leur capacité à gêner les grosses cylindrées continentales. Comme lors du match de saison régulière entre les deux équipes (où le Fenerbahçe avait capté 30 rebonds offensifs, record EuroLeague), les Turcs ont cependant pris le dessus à l’intérieur. Avec 19 rebonds offensifs, ils ont pesé dans la raquette.

Le rebond offensif et l’expérience turque font la différence

Face à un Paris accrocheur, revenu devant au cœur du troisième quart-temps (55-54), le Fenerbahçe a pu compter sur ses cadres pour faire la différence dans le money-time. Nigel Hayes-Davis (14 points), Devon Hall (13) et surtout Wade Baldwin (15), auteur du panier décisif dans les dernières secondes, ont su garder leur sang-froid. Malgré la belle performance de T.J. Shorts (17 points à 7/13 et 7 passes décisives) et Tyson Ward (19 à 7/11 et 5 rebonds), Paris a cédé sur les détails.

Match 2 à suivre jeudi

Mené 1-0 dans la série, Paris devra rebondir dès jeudi, toujours en Turquie, avant de revenir à la maison pour le match 3. Une mission difficile mais loin d’être impossible pour cette jeune équipe qui continue d’apprendre au plus haut niveau européen.