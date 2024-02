Paris vainqueur de la Leaders Cup 2024 : « Pas un aboutissement mais une belle étape dans le projet »

Bienvenu Kindoki (assistant-coach du Paris Basketball) : « C’est un sentiment incroyable. Je pense à toutes les personnes qui ont oeuvré pour le club. C’est que du bonheur. Ce n’est pas un aboutissement mais c’est une belle étape dans le projet Paris Basketball. Aujourd’hui, c’est surtout le résultat d’un travail qui est mené depuis le début de la saison, et cela au quotidien. On a encore fait preuve de caractère. Mais on a encore d’autres échéances qui viennent. »

Bandja Sy (ailier-fort du Paris Basketball) : « Un premier titre pour un clubs jeune, c’est toujours bien. J’espère que c’est le début d’une grande histoire avec beaucoup de trophées. C’est une belle récompense pour un club si ambitieux. On n’a jamais eu l’occasion de jouer ensemble avec Amara mais maintenant, on travaille ensemble (rires). C’est magnifique.

Dans les cinq dernières minutes, on a juste mieux exécuté le plan de jeu. On répète tellement cela à l’entraînement que c’est comme une seconde nature. Ce titre montre qu’on progresse. Sur l’ensemble de notre identité de jeu, sur notre intensité. Quand on arrive l’appliquer pendant 40 minutes, on est très fort. Il faudra essayer de reproduire ce genre de prestations en fin de saison. »