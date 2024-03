Pas de finale d’EuroCup pour Lisa Berkani, deux Françaises en rêvent encore (un peu…)

Stoppée en 1/8e de finale de l’EuroCup en 2022 avec Charleville-Mézières, Lisa Berkani a fait beaucoup mieux avec Venise. Mais il manquera tout de même le plus beau pour la meneuse auvergnate et son équipe de Venise… Parvenues jusqu’en demi-finale, les Italiennes ont échoué aux portes de la finale, battues par Londres (68-69 à l’aller et 59-71 au retour). L’internationale française n’aura pas démérité, à créditer d’une belle prestation mardi en Angleterre (13 points à 4/11, 3 rebonds et 5 passes décisives), dans la lignée d’une campagne continentale satisfaisante (11,2 points, 2,5 rebonds et 3,1 passes décisives).

Une finale Londres – Besiktas ?

Il reste tout de même une possibilité de voir deux Françaises en finale face aux Lions. Mais les chances sont faibles… Avec Gérone, Magali Mendy et Faustine Parra recevront le Besiktas Istanbul jeudi soir. Sauf que l’écart à remonter (60-81 à l’aller) s’annonce assez colossal…