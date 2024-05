Paul Seignolle (Blois) : « Depuis des années, la DNCCG a mal fait son travail. C’est en train de changer »

Paul Seignolle, le président de l’ADA Blois, n’est pas du genre à mâcher ses mots. Dans une entrevue accordée à La Nouvelle République, le président du MEDEF Loir-et-Cher s’est exprimé sur les problèmes financiers d’autres clubs engagés dans la Ligue Nationale de Basket (LNB). Le Limoges CSP et le Lille Métropole Basket ont en effet été rétrogradés par la DNCCG.

Pour Paul Seignolle, qui se targue d’avoir des comptes bien tenus à l’ADA Blois, la DNCCG, le gendarme financier de la LNB, doit être plus rigoureuse et sévère.

Déjà très critique envers Alain Béral, l’ancien président de la LNB, par le passé, Paul Seignolle en remet une couche sur le dossier Skweek :

« C’est un dossier qui a été signé quelques jours avant le départ d’Alain Béral. C’est un pur scandale. Dans mes différents mandats, j’essaye d’intégrer la notion de conflit d’intérêts. Comment Alain Béral a pu signer un accord avec Skweek quand on sait que l’actionnaire principal de Skweek c’est, entre autres, le président de Monaco ? On est dans le pur conflit d’intérêts. Philippe Ausseur a été lucide et tout ça va être terminé et heureusement. »