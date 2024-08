Petit Niang en mission rédemption à Fos

L’an dernier, sa signature avait détonné en Pro B. Il était alors un pivot aux sept saisons en Liga ACB, ex-vainqueur de la Champions League, tout juste auteur de sa meilleure campagne en carrière avec 13,6 d’évaluation en moyenne en Liga Endesa. Gran Canaria lui avait proposé un contrat, le Paris Basketball s’intéressait à lui mais Petit Niang (2,09 m, 30 ans) avait choisi… Orléans, fort notamment du plus gros salaire de toute la Pro B.

Un an plus tard, après avoir ardemment négocié sa sortie à l’OLB où il possédait encore une année de contrat, l’intérieur sénégalais signe dans un anonymat beaucoup plus marquant à Fos-sur-Mer, avec une envie commune de réhabilitation. Le club, désormais au complet, voudra se remettre d’une saison infernale, qui l’a vu flirter avec la Nationale 1, et retrouver un rang plus conforme à son statut. Lui voudra démontrer qu’il n’est absolument pas un flop en Pro B.

Auteur d’une saison décevante dans le Loiret, où il a passé la moitié du temps à l’infirmerie (15 matchs manqués) et l’autre moitié à voir son engagement être questionné sur le terrain (9,6 points à 70%, 5,1 rebonds et 1,8 passe décisive en 22 minutes de moyenne), Mamadou Niang (un nom apprécié vers Marseille) doit prouver les qualités qui lui ont permis de s’inscrire autant dans la durée au sein du meilleur championnat d’Europe, notamment à Tenerife (2013/19), alors abonné aux sommets de BCL. Dissuasif (meilleur contreur de Pro B), gros rebondeur, athlétique, capable de mettre des points, l’ancien joueur de Grenade possède de nombreux arguments à faire valoir. Le CO’Met n’a pas pu en profiter… Peut-être que la Halle Henri-Giuitta sera plus chanceuse ?

L’œil de Rémi Giuitta « Mamadou « Petit » Niang arrive d’Orléans, donc il connaît déjà la Pro B. C’est un joueur qui a les qualités que je recherchais, à savoir de la taille, de l’envergure, de vraies qualités athlétiques et dans la protection du cercle. Ça me permet d’avoir un profil différent de Vincent Vent sur le poste 5. C’est aussi un athlète, qui court, donc qui correspondra à notre philosophie de jeu. Et je n’ai eu que de bons échos sur la personne également. Pour la petite histoire, il était avec l’ancien fosséen Tariq Kirksay à Ténérife lorsqu’ils ont remporté la Ligue des Champions. Il a ensuite fait une très belle saison à Grenade avant de venir en France. C’est un joueur complet, très bon finisseur qui vient donc boucler notre recrutement pour cette nouvelle aventure ».

