Philippe Namyst quitte Saint-Vallier après quatre ans au club

C’est fini entre le Saint-Vallier Basket Drôme et Philippe Namyst. Le club l’a annoncé dans un communiqué, son contrat ne sera pas prolongé ce qui met donc fin à quatre ans de collaboration entre les deux parties.

𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 𝐏𝐇𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐄 !!! Après 4 saisons d'une collaboration fructueuse, le SVBD a décidé de ne pas renouveler le contrat de Philippe NAMYST pour la saison prochaine, afin de démarrer un nouveau cycle. Merci Philippe !!!

Le but pour Saint-Vallier est de démarrer un nouveau cycle. Durant ses années passées à la tête de l’équipe, Philippe Namyst aura permis au SVBD de monter en Pro B après une première saison de qualifié (24 victoires et 2 défaites en 2020-2021). Seulement, le SVBD a été relégué en Nationale 1 (NM1) en 2023. Moins d’un an plus tard, les Drômois se sont retrouvés à un panier de remonter lors des playoffs.