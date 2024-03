Pierre Pelos parfait contre Saragosse, Gran Canaria se reprend

Pierre Pelos (2,05 m, 31 ans) et Gran Canaria ont réagi après leur sortie prématurée en EuroCup. Face à Saragosse, 12e du championnat avec 9 victoires et 15 défaites, la formation de Jaka Lakovic a vite pris le large (21-12, 10′) pour s’imposer 111 à 85.

12/14 à 3-points pour le trio Pelos – Shurna – Slaughter

Pour y parvenir, Gran Canaria s’est appuyé sur un énorme adresse à 3-points (20/40). A ce jeu-là, Pierre Pelos s’est distingué. L’intérieur français a fini à 3/3 derrière l’arc en plus de son 4/7 à 2-points. De quoi cumuler 19 points en moins de 21 minutes. Avec également 5 rebonds, le Gersois a terminé à 22 d’évaluation. A.J. Slaughter a également été très efficace à 6,75 m (16 points à 4/5 à 3-points en 16 minutes) de même que l’ancien Strasbourgeois John Shurna (15 points à 5/6 à 3-points en 16 minutes).

Gran Canaria (16 victoires et 8 défaites) reste ainsi quatrième au classement. Les Canariens reviennent même à hauteur du troisième, le FC Barcelone, qui s’est incliné sur le parquet de Baskonia (103-96). Devant, le Real Madrid (21 victoires et 3 défaites) a eu chaud face à Tenerife (80-78) et Malaga (20 victoires et 4 défaites) l’a emporté sur le parquet de Breogan (65-76).