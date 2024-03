Gran Canaria, tenant du titre, sort de l’EuroCup

Gran Canaria ne conservera pas son titre en EuroCup. Vainqueur en 2023, l’équipe d’Andrew Albicy et Pierre Pelos a cette fois été sortie dès les huitièmes de finale contre Besiktas Istanbul (78-80).

Pourtant mieux partis (22-14, 10′), les Espagnols ont vu les visiteurs revenir lors du deuxième quart-temps (36-36, 20′). La suite est restée très serrée et tendue. Et si à la 28e minute Pierre Pelos (6 points à 1/2 aux tirs et 4 rebonds en 19 minutes) a redonné 7 points d’avance aux siens (56-49), les Turcs ne se sont pas avoués vaincus. Guidée par le trio d’anciens arrières du championnat de France, l’ex-Monégasque Derek Needham (9 points à 3/12, 3 rebonds, 5 passes décisives et 5 fautes provoquées en 27 minutes) – Kyle Allman (10 points à 3/7 et 4 fautes provoquées en 15 minutes) – Jonah Mathews (14 points à 7/16 et 3 passes décisives en 22 minutes), la formation stambouliote a mieux négocié les dernières minutes. Marko Simonovic (10 points à 3/6, 9 rebonds et 3 interceptions en 25 minutes) a réalisé une claquette importante pour donner 5 points d’avance à Besiktas à 11 secondes de la fin. Et si Nicolas Brussino a ramené les siens à -2 dans la foulée, Ben Lammers a manqué l’ultime tentative.

C’est donc Besiktas qui passe en quarts de finale. Les quatre formations du groupe A se sont d’ailleurs imposées lors des huitièmes de finale. Outre Besiktas, Badalone, Prometey et les Londres Lions (100 à 77 contre le TT Ankara) l’ont emporté. Quant à Gran Canaria, il lui faudra bien finir en Liga Endesa. Actuellement, l’équipe d’Andrew Albicy (8 points à 3/4, 4 rebonds et 8 passes décisives en moins de 30 minutes) est quatrième avec 15 victoires en 23 matches.