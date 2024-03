Un quart de finale d’EuroCup compliqué contre Badalone pour Paris

Meilleur bilan de l’EuroCup avec 17 victoires et 1 défaite en saison régulière, le Paris Basketball n’a vraiment pas été gâté par l’identité de son prochain adversaire en quart de finale. Victorieux mardi soir à Dunkerque, le club de la capitale affrontera l’un des favoris de cette édition 2023/24, Badalone.

Après une phase de poule poussive (10v-8d), conclue par trois revers de rang, la Joventut a été rétrogradé à la cinquième place. Ce qui n’a pas empêché l’équipe catalane de se réveiller au meilleur des moments pour aller gifler le Ratiopharm Ulm en 1/8e de finale (88-79). Si Pacôme Dadiet a obtenu beaucoup de temps de jeu dans un match couperet côté allemand (7 points à 3/7, 1 rebond, 1 passe décisive et 1 interception en 17 minutes), le meneur dominicain Andres Feliz a été exceptionnel (28 points à 12/17, 6 rebonds et 6 passes décisives) et a parfaitement préparé son duel à venir avec T.J. Shorts.

Une polémique en novembre

En saison régulière, Paris a toujours pris le meilleur sur Badalone, mais lors de matchs accrochés : en prolongation, en Espagne, à l’aller (95-102 le 14 novembre) puis après avoir été mené à trois minutes de la fin au retour le 23 janvier (89-82). Un quart de finale qui se jouera également sur les relents d’une mini-polémique automnale, lorsque Nadir Hifi avait accusé le public catalan de racisme, ce qui avait été fermement rejeté par la Joventut dans un communiqué à charge.

Autre représentant français en quart de finale (le mardi 12 mars à 19h30), la JL Bourg connaîtra son adversaire ce mercredi soir. Dans un duel d’ex-coéquipiers roannais, Ronald March d’un côté et Silvio de Sousa de l’autre, Prometey et l’Aris Salonique se disputeront un aller simple vers Ékinox.