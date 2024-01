Pierric Poupet : « Je ne prétends pas avoir trouvé la solution »

Pierric Poupet : « Une première parfaite ? Non, il y a un objectif défensif qu’on n’a pas rempli… (il sourit) Mais ce n’est pas grave ! Je suis très content pour les joueurs, le club, le staff, qui a beaucoup travaillé ces derniers jours. Maintenant, j’ai juste envie d’en avoir un petit peu plus. Ça doit nous donner de l’énergie pour aller chercher d’autres victoires. Je suis content que beaucoup de garçons aient participé : ils ont montré de très bonnes attitudes et on était plus sur ce curseur d’évaluation que sur le résultat. Par chance ou pas réussite, on a eu les deux.

« On essaye de trouver une identité légèrement différente »

Les attitudes ont été tellement bonnes, de tout le monde, sur le banc, ont été tellement bonnes que je n’ai même pas envie d’analyser le basket. Si les attitudes sont bonnes, le travail sera bon et alors on devrait avoir quelques résultats. On n’a rien révolutionné mais on essaye de trouver une identité légèrement différente en impliquant d’autres joueurs, en minimisant les temps de jeu pour que l’équipe puisse performer pendant 40 minutes. Je ne prétends pas avoir trouvé la solution au cours des trois derniers jours, loin de là. Ce sont les joueurs qui ont fait un gros match mais ils ont surtout montré qu’ils avaient envie d’essayer d’adhérer. C’est le plus important, à nous de maintenir cela avec le coaching staff en essayant de progresser chaque. Ce mardi, tout est allé dans notre sens et c’est très bien. Ce ne sera peut-être pas le cas tout le temps. Le plus dur sera de garder cette philosophie, cet état d’esprit et cette volonté de partager les minutes.

À LIRE AUSSI,

LE RÉSUMÉ DU MATCH

C’est l’histoire d’un match. Je ne veux pas en tirer trop de conclusions. On verra d’ici quelques rencontres. Je suis juste très content pour les joueurs et le club car c’est vraiment bien. La performance serait de réitérer cela. Si on est capables de garder cela et de le refaire, alors on pourra en tirer des conclusions, notamment sur les temps de jeu. Là, c’est encore un peu trop tôt. »

Propos recueillis à Villeurbanne,