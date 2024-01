Pierric Poupet : « On est sur le bon chemin »

Si l’ASVEL s’est écroulée dans le dernier quart-temps à Bologne (9-28), les Villeurbannais ont fait trembler jusqu’au bout une équipe du Top 3 de l’EuroLeague (63-73). C’est cet aspect-là que l’entraîneur Pierric Poupet préférait retenir, visiblement adepte du verre à moitié plein en conférence de presse.

« Bologne a fait un quart-temps incroyable et a montré pourquoi ils font partie des équipes de têtes de l’EuroLeague. Cela dit, je veux féliciter mes joueurs car ils ont tout fait pour rester dans le match, se battre et rivaliser avec Bologne. Je suis triste pour eux mais je pense qu’on est sur le bon chemin. La saison est dure mais on va dans la bonne direction, il faut construire là-dessus. On savait que ça ne serait pas facile, et ça ne l’a pas été. Mes joueurs ont fait du bon boulot pendant 30 minutes et des poussières sauf qu’à la fin, la Virtus a juste été trop bonne pour nous. Il nous a manqué des petites choses comme un box-out, ils prennent un rebond offensif, ils mettent des gros tirs pendant qu’on en manque de notre côté. C’est pour ça qu’on est en bas du classement et eux en haut. Encore une fois, je veux féliciter mes joueurs et mon staff technique pour tout le travail entrepris afin que nous puissions réaliser un bon match ce soir. »