Plus d’un mois après son léger AVC, Gregg Popovich donne de ses nouvelles

Gregg Popovich, entraîneur légendaire des San Antonio Spurs, avait subi un léger accident vasculaire cérébral (AVC) le 2 novembre dernier peu avant une rencontre au Frost Bank Center. Lundi 16 décembre, le technicien de 75 ans et la franchise texane ont publié un communiqué pour donner des nouvelles.

Depuis cet incident, Gregg Popovich est en convalescence et a entamé un programme de rééducation, avec des perspectives de rétablissement complet. Dedans, il exprime toute sa gratitude pour le soutien reçu par la communauté, par l’organisation des Spurs, par sa famille et ses amis. Cependant, aucune date de retour n’a été mentionnée.

Avec une touche d’humour qu’on lui connaît bien, le mentor de Tim Duncan et maintenant Wemby a mentionné que son équipe de rééducation était impatiente de le voir reprendre son rôle d’entraîneur. En son absence, l’entraîneur adjoint Mitch Johnson assure l’intérim. Après une vingtaine de matchs de saison régulière, les Spurs affichent un bilan à l’équilibre de 13 victoires et 13 défaites et occupent la 11ᵉ place de la conférence Ouest.

Pour rappel, Gregg Popovich est l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA (plus de 1 300 victoires en saison régulière) et a déjà remporté cinq bagues de champions NBA dans trois décennies différentes.