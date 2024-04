Poirier et Yabusele essentiels face à Baskonia, le Real prend le large

Vincent Poirier (213cm, 30 ans) et Guerschon Yabusele (201cm, 28 ans) ont été essentiels dans la victoire du Real Madrid contre Baskonia (101-90) pour le match 2 des quarts de finale de playoffs d’EuroLeague. Avant d’aller à Vitoria la semaine prochaine, le champion en titre mène 2 victoires à 0.

WHAT A PERFORMANCE FROM REAL MADRID! 😮

A very impressive display from the Spanish giants got them the 2-0 advantage in their matchup pic.twitter.com/ANiqFDZzkj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2024