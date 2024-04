Chima Moneke forfait pour le play-in contre Bologne

Sèchement battu par le Maccabi Tel-Aviv (85-113) pour son premier match de play-in, Baskonia devra faire sans son poste 4, Chima Moneke, blessé à la cheville, face à la Virtus Bologne. Le gagnant de ce match se qualifiera pour les playoffs de l’EuroLeague, avec un quart de finale programmé contre le Real Madrid.

« Chima ne pourra pas jouer demain et ce sera une absence importante pour nous », a déclaré Dusko Ivanovic en conférence de presse. « Nous n’avons jamais pleuré auparavant et nous ne le ferons pas aujourd’hui ni demain »

Le Nigérian qui évoluait l’année dernière à Monaco, où il était peu utilisé, sort d’une saison régulière impressionnante : 13,6 points , 6,6 rebonds, 1,4 passe décisive, 1,1 interception pour 18,3 d’évaluation. Si le trophée de meilleure progression existait, il en serait un des favoris, lui qui n’a comptabilisé que 4,6 d’évaluation en 16 matchs l’an passé avec la Roca Team.

Baskonia will enter the most important game of their EuroLeague season without Chima Moneke 😔❌ pic.twitter.com/vqAflhub4o

— BasketNews (@BasketNews_com) April 18, 2024