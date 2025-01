Portée par Nick Calathes, l’AS Monaco s’offre le scalp du Real Madrid

« C’était comme une finale ». L’effet de langage est un peu épuré, sur-utilisé, mais Vassilis Spanoulis avait posé le cadre de la rencontre en introduction. Pas de trophée au bout, certes, mais une très grosse opération dans la course aux playoffs. En cas de défaite, l’AS Monaco aurait laissé le Real Madrid revenir à sa hauteur. Au lieu de cela, la Roca Team a repoussé les Merengues à deux longueurs, grâce à une victoire de prestige (77-73).

« C’était un match crucial », pouvait glisser Vassilis Spanoulis après coup. « On arrive vers la fin de la saison, toutes les rencontres seront importantes dans la course aux playoffs. Les joueurs ont bien répondu à ce que j’avais demandé. » Le technicien grec pourra notamment se satisfaire de la défense de ses hommes, impressionnante pendant la majeure partie de la rencontre, si ce n’est lors de la fin du deuxième quart-temps (de 32-19 à 36-39) et d’un money-time mal géré… Se faire aussi peur (75-72, 40e minute) en menant de 10 points avant n’était pas vraiment nécessaire… « J’étais un peu tendu à la fin », en souriait Petr Cornelie, inattendu facteur X du soir (7 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 16 d’évaluation).

La Roca Team toujours sur le podium

Grippée face à l’intensité monégasque, l’attaque du Real Madrid n’aura pas pu compter sur Dzanan Musa (2 points à 1/8) ou Facundo Campazzo (8 points à 2/10, 3 balles perdues et 5 fautes). Un peu plus sur Mario Hezonja (15 points et 8 rebonds), mais l’ailier croate a dégoupillé lorsque certains Roca Boys ont fait remarquer à l’arbitre Anne Panther qu’il saignait. Furieux, il a écopé d’une deuxième technique, synonyme de disqualifiante : pas vraiment ce qu’il fallait pour le Real Madrid…

En face, le club de la Principauté a également pu compter sur le meilleur match de la saison de Nick Calathes. Embêté par son genou tout au long des premiers mois, le cerveau grec a livré un récital, dans un duel vintage face à Sergio Llull (12 points et 4 passes décisives), s’offrant son premier double-double avec l’ASM (12 points à 5/10 et 10 passes décisives). Avec un +/- faramineux, qui résume tout son impact sur la rencontre : +18. « Il a été très important, je suis heureux pour lui », a soufflé Vassilis Spanoulis. Mais pas autant qu’en regardant le classement : toujours troisième de l’EuroLeague, l’ASM conserve son ancrage dans le Top 6, synonyme d’accessit direct aux playoffs.