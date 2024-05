Pour l’AS Monaco, aux portes du Final Four, « tout est une question de caractère et d’effort »

Encore un jeune club sur la scène européenne, l’AS Monaco commence à avoir l’habitude de ces Matchs 5. Pour la troisième fois d’affilée, après l’apocalypse du Pirée en 2022 et l’inoubliable soirée de 2023 face au Maccabi Tel-Aviv, le club de la Principauté va jouer sa place au Final Four de l’EuroLeague sur 40 minutes ce mercredi soir contre le Fenerbahçe Istanbul.

Dans les colonnes du site officiel de l’AS Monaco, le pivot lituanien Donatas Motiejunas a donné ses clefs du match. Avec l’ambition de faire respecter l’histoire puisque l’équipe à l’extérieur n’a jamais remporté le moindre Match 5…

« Je pense ce sera similaire aux 4 premières manches. Une bataille physique. De la tension, de la verticalité. Lors du game 4, il était crucial de les arrêter concernant les paniers faciles, les contre-attaques, les lay-ups… Dans ce type de playoffs, ce sont ces paniers-là qui vous donnent la victoire. Il faudra encore ne pas les laisser courir facilement. Le game 5, c’est ce qui montre le caractère d’une équipe. On est dans le même état d’esprit qu’avant le game 4. Tout est une question de caractère et d’effort. L’équipe est mobilisée, on sera chez nous. »