Pour que le PB86 soit « ambitieux », Sébastien Guérin « ne voit pas d’autres solutions que de trouver une autre salle »

Après un joli succès contre Roanne ce vendredi 31 janvier (87-78), le Poitiers Basket 86 se positionne en 10e place du classement de Pro B après 22 journées. L’occasion de faire un bilan avec la mi-saison passée. C’est ce qu’a fait le Président du club Sébastien Guérin auprès de La Nouvelle République, dans une interview axée sur les résultats sur les plans financiers et de l’affluence, quelques jours après la publication des rapports de la LNB sur la santé des clubs de basket professionnels français.

En ce qui concerne le PB86, comme sur le plan sportif, il se situe en milieu de classement. Le club de la Vienne figure en 8e position de la Pro B avec 2 683 spectateurs de moyenne pour un remplissage de 92%. Un gros axe d’amélioration pour le Président, dans la 52e ville de France qui compte quasiment 90 000 habitants, et avec une équipe dynamique qui fait jouer des jeunes joueurs. Celui-ci a une solution toute trouvée :

« Si on veut rester à 3,2 millions de budget et au milieu de tableau en Pro B, [la salle Jean-Pierre Garnier] peut convenir, avec quatre ou cinq dates supplémentaires à l’Arena [Futuroscope]. Mais, si on veut être ambitieux, je ne vois pas d’autre solution que de trouver une autre salle. Comme je l’ai déjà évoqué, il faut prendre l’exemple de la JL Bourg dans une ville de 50 000 habitants. Une salle de 3500 places avec 500 places debout serait idéale. J’en parle doucement aux élus mais ce n’est pas d’actualité. Il faut cependant mener une réflexion globale. »

Il faudra pour cela jongler avec les différentes aides des collectivités, qui vont et viennent. Le PB86 fait partie des quatre clubs de Pro B déficitaires dans leurs résultats d’exploitation la saison dernière (- 180 000 euros). Ce qui devrait être réglé cette saison, notamment grâce à un sponsoring en développement. D’autres révélations du Président :

« Nous avons conservé un joueur qui n’était pas forcément prévu au départ [Jonathan Jeanne]. Le Département s’était engagé sur une somme qu’il ne nous a pas donnée. Il nous a manqué entre 30 000 et 40 000 euros. Nous avons aussi perdu une subvention de 20 000 euros concernant le centre de formation. On ne peut pas s’en satisfaire même si nous avons tenu nos objectifs de partenariats et de billetterie. Pour la saison en cours, nous devrions être à l’équilibre. »