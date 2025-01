Blois remonte sur le podium, Roanne craque, sale soirée pour le Sud…

Respectivement opposés à Caen et Aix-Maurienne, le leader Boulazac et son nouveau dauphin Orléans auront l’occasion de faire une bonne opération samedi en tête de la Pro B. Car l’ancien deuxième, Roanne, a commis un impair évitable sur le parquet de Poitiers. Pourtant bien partie (11-23), la Chorale a ensuite vécu un cauchemar (jusqu’à 78-63), incapable de trouver la solution de l’équation Jonathan Jeanne (20 points et 12 rebonds). D’autant plus quand le géant est aussi bien accompagné (22 points, 5 rebonds et 5 passes décisives pour Jahvon Blair).

Les cartons de Difuidi, Bogues et Riddley

Roanne battu par le PB86 (78-87), c’est d’abord Blois qui en profite. Mais l’ADA a failli tout gâcher, dilapidant une avance de 15 points dans le dernier quart-temps face à Vichy (de 66-51 à 80-80). Victorieuse sur le fil (83-81) grâce à un tir primé de Thomas Hieu-Courtois et une ultime interception de Siyani Chambers, l’ADA remonte sur le podium (15v-7d) à la faveur du panier-average sur la Chorale.

Un peu en dessous, l’Élan Béarnais et l’Alliance Sport Alsace ont consolidé leur dossier de candidature pour les playoffs. Désormais 6e, Pau s’est baladé à Toulon (99-73), avec le meilleur match de Matthieu Missonnier sous les couleurs de l’EBPLO (17 points à 6/9 et 5 passes décisives), tandis que l’ASA a souffert le martyr pour se débarrasser d’Évreux, néo-relégable (voir ci-dessous), à Souffelweyersheim (79-74). Avec 29 points à 8/17, Shannon Bogues aura signé l’un des cartons de la soirée.

Nantes sort de la zone rouge

Enfin, Fos-Provence et Antibes n’en finissent plus de sombrer. À se demander qui se présentera avec la pire dynamique mardi à l’AzurArena… Sur les onze derniers matchs, les BYers n’en ont gagné que deux, contre un seul pour les Sharks !

À domicile, l’équipe de J.D. Jackson s’est encore ratée , vaincue par Denain (82-89) et la nouvelle performance XXL de Neftali Difuidi, décidément très en forme en ce début d’année 2025. Après une pointe à 32 points à Nantes au début du mois, l’arrière des Dragons en a planté 28 sur les bords de la Méditerranée.

Quant aux Fosséens, ils ont perdu un match capital pour le maintien face à Nantes (76-81). De nouveau réduits à sept, après l’expulsion précoce de Junior Etou, les hommes de Rémi Giuitta ont fini par lâcher prise dans le dernier quart-temps face aux coéquipiers de Kyle Riddley (28 points à 8/14 et 7 passes décisives). Pour son premier retour à Fos, où il a officié en 2022/23, Rémy Valin aura donc signé l’excellente opération : sa première victoire à l’extérieur avec le NBH et la sortie de la zone rouge, laissant la 19e place à Évreux (7v-15d) et la 18e aux… BYers.