Poussives, les Flammes Carolo assurent l’essentiel à La Roche

Demi-finaliste de la Coupe de France et deuxième de La Boulangère Wonderligue (10v-4d) : cette saison, tout va bien pour les Flammes Carolo, merci pour elles ! En ouverture de la 14e journée du championnat, Charleville-Mézières l’a encore prouvé en ne tombant pas dans le piège tendu par La Roche Vendée (76-71).

Pourtant, l’affaire n’a pas été simple pour les Ardennaises, qui ont eu toutes les peines du monde à contenir Brooke McCarty–Williams. Avec 27 points à 7/16, 6 rebonds, 7 passes décisives et 10 fautes provoquées pour 30 d’évaluation, l’Américaine a longtemps maintenu le RVBC dans le coup (67-69, 38e minute), avant de s’épuiser face à la défense de Coline Franchelin (6 points, 11 rebonds et 9 passes décisives).

« Il y avait moyen de leur faire peur sur la fin », regrettait Emmanuel Body, le coach vendéen, dans les colonnes d’Ouest France, pointant notamment la défaillance aux lancers-francs (16/27). « L’équipe a livré une vraie bataille. On montre que La Roche est toujours là et qu’on va batailler jusqu’au bout… »



Loin d’être souveraines, les coéquipières d’Esmery Martinez (16 points et 14 rebonds) ont toutefois assuré l’essentiel en engrangeant leur troisième victoire d’affilée depuis le début de l’année 2025. « C’est bien de gagner à l’extérieur », a glissé l’entraîneur Romuald Yernaux à L’Union. « On a malgré tout pêché dans le développement de notre basket avec des pertes de balle et des prises d’initiative loupées. Même s’il faut qu’on soit plus réguliers, on a gagné, c’est très bien. » Si Charnay s’incline à Basket Landes ce samedi, Charleville-Mézières passera seul deuxième de La Boulangère Wonderligue.