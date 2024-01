Jean-Christophe Prat : « La performance défensive est assez incroyable »

Après sa victoire à Calais sur le buzzer la semaine dernière contre Nanterre, le BCM Gravelines-Dunkerque a enchaîné à Dunkerque. Pour sa première au Stade des Flandres, le Basket Club Maritime s’est imposé 71 à 55 contre la JDA Dijon de son ancien coach Laurent Legname.

Même privés de leur pivot Vitalis Chikoko, les Bourguignons présentaient pourtant de sérieux arguments dans le Nord. Mais ils n’ont pas réussi à se défaire de l’emprise nordiste, qui a largement limité leur rendement offensif. De quoi rendre fier leur entraîneur Jean-Christophe Prat, qui s’est exprimé devant la presse* après le match :

« Il y a la satisfaction d’avoir emmené Dijon là où on voulait les emmener. Nos choix défensifs ont fonctionné, on va dire sur les 40 minutes même si on a laissé shooter Leyton Hammonds au début. Mais on n’a jamais baissé de pied, on a toujours été dans le plan de jeu. Laisser Dijon à 52 points si on excepte le dernier tir où on ne défend plus, ce n’est pas tous les jours. C’est une équipe qui a énormément de talents offensifs, globalement, la performance défensive est assez incroyable. Je suis très fier de ce qu’ont fait les joueurs. »