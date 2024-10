Première défaite de la saison pour Le Havre, Saint-Vallier se relance contre Loon Plage

Poule A

La belle histoire de Levallois continue en NM1 ! Le club champion de France de NM2 la saison dernière a battu Tours dans le dernier match de cette 6e journée dans la Poule A (84-80), et continue sa série d’invincibilité à la maison. Trois joueurs franciliens ont marqué 16 points et plus. Les joueurs du Metropolitans Basketball Club se sont imposés face à une équipe tourangelle qui n’y arrive plus depuis sa victoire inaugurale à Poissy. Les 25 points d’Hugo Bequignon à 10/13 aux tirs n’y ont rien changé. Après cinq premiers matchs à l’extérieur, les joueurs du TMB vont enfin pouvoir débuter à la maison en championnat le week-end prochain, avec une affiche très abordable contre le Pôle France, pour espérer sortir de cette dernière place. De son côté, Levallois grimpe en position de dauphin, derrière Quimper.

Tous les résultats de la deuxième journée : (vendredi) Pôle France 80-82 Poissy

Tarbes-Lourdes 84-70 Angers

84-70 Angers Rennes 77-75 Lorient

77-75 Lorient Les Sables d’Olonne 64-74 Challans

Quimper 65-54 Vitré

65-54 Vitré Fougères 85-87 Toulouse (samedi) Levallois 84-80 Tours

Poule B

Dans la Poule B, les cartes sont en train de se rebattre dans les premières positions. Notamment à cause de la première défaite de la saison du STB Le Havre après 5 journées invaincus, d’un tout petit point sur le parquet de l’Étoile de Charleville-Mézières ce samedi 12 octobre (89-88). Les locaux ont bien résisté jusque dans les dernières secondes aux assauts des leaders déchus de NM1. Car c’est maintenant Orchies qui a pris la tête du championnat, après sa belle victoire à Besançon vendredi. En troisième position, Boulogne-sur-Mer arrive sur le podium grâce à un succès étriqué contre Avignon (79-76).

Ces derniers profitent aussi de la défaite de Loon Plage à Saint-Vallier (88-79). Les finalistes des derniers playoffs se relancent enfin dans cette saison après trois défaites d’affilée. Ils ont pu compter sur leur homme à tout faire Jazzmarr Ferguson, encore dominant avec 24 points et 8 passes décisives. Ce sont les cadres qui ont dessiné le succès de l’équipe dans les dernières minutes. Avec cette troisième victoire en six matchs, Saint-Vallier remonte en 9e position, bien loin de leurs ambitions de début de saison. Dans les autres résultats, Metz et Besançon l’ont aussi emporté à domicile.