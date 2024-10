Première défaite pour Basket Landes à Charnay, Lattes-Montpellier corrige l’ASVEL

Cette 3e journée de La Boulangère Wonderligue se ponctuait par deux affiches ce dimanche 13 octobre. Pourtant mené à la pause, Charnay a mis fin à l’invincibilité de Basket Landes en championnat (72-70). Dans le même temps, Lattes-Montpellier s’est nettement imposé sur le parquet de l’ASVEL (66-85).

Monique Akoa-Makani et Mariama Daramy font tomber Basket Landes

Il aura fallu attendre 2 minutes et 30 secondes de jeu pour voir Basket Landes débloquer le compteur sur le parquet de Charnay. Dans un premier quart-temps marqué par les nombreuses approximations de part et d’autre, les Landaises ont pris un meilleur départ (12-14). Malgré une Monique Akoa-Makani omniprésente (18 points, 5 rebonds et 3 passes décisives), les locales ont rapidement subi les assauts répétés des joueuses de Julie Barennes sans parvenir à stopper la dynamique adverse. Solidaires défensivement, les Landaises se sont appuyées sur Samantha Fuehring (14 points et 5 rebonds) et Destiny Slocum (8 points et 4 passes décisives) pour prendre le large juste avant la mi-temps (28-42, 20′).

Mieux rentrées dans cette deuxième mi-temps et beaucoup plus agressives, les joueuses de Stéphane Leite ont infligé un 5-0 d’entrée. Sous l’impulsion de Mariama Daramy (16 points et 5 rebonds), Charnay a peu à peu grignoté son retard. Repassé devant à 11 secondes de la fin (72-70, 40′), Charnay est parvenu à surprendre Basket Landes à domicile (72-70). Héroïque, Mariama Daramy s’offre une interception décisive.

Elodie Naigre porte le BLMA face à l’ASVEL

Dans l’autre match de l’après-midi, Lattes-Montpellier s’est imposé face à l’ASVEL (66-85). Après dix premières minutes équilibrées, le BLMA a rapidement pris la mesure de son adversaire du jour. En tête de 11 points à la mi-temps (34-45), les coéquipières d’une Elodie Naigre intraitable (20 points à 5/8 à 3-points, 5 rebonds et 3 passes décisives) ont assuré le spectacle à Mado Bonnet. Avec cinq joueuses à plus de 10 points et après sa victoire contre Landerneau, les Gazelles signent un deuxième succès consécutif ce dimanche (66-85), et stoppent l’invincibilité villeurbannaise.