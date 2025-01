Première défaite pour Maxime Raynaud et Stanford en ACC

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) et Stanford ont enregistré leur premier revers dans leur nouvelle conférence, l’ACC. Ce mercredi 1er janvier, le Cardinal s’est incliné 85 à 71 sur le parquet de Clemson. Il faut dire que le pivot français a manqué d’adresse, son 0/6 à 3-points gâchant quelque peu son 11e double-double (14 points et 13 rebonds), une performance qui le place en tête du classement national dans cette catégorie.

First points and first rebound of the half to Raynaud, he has his nation-leading 11th double-double of the season.

🌲: 45

🐅: 43#GoStanford pic.twitter.com/BclvoJIbOz

— Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) January 1, 2025