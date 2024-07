Première mondiale aux Philippines : une ligne à 4-points introduite !

Depuis quelques années, c’est la Chimère du monde du basket : face à l’évolution du jeu, à quand une ligne à 4-points ? Dans un pays fou de la balle orange, la Philippine Basketball Association a décidé de franchir le pas. Alors que les supporters boudent les salles de l’archipel philippin, au contraire des audiences TV estimées à plus d’un million de téléspectateurs, la PBA a adopté la ligne à 4-points, placée à 8,20 mètres du panier, pour sa 49e saison, qui démarrera le 18 août avec la Governor’s Cup.

« On passera soit pour des génies, soit pour des idiots »

Les Philippines avaient déjà expérimenté une telle innovation lors des deux derniers All-Star Game. « Cela avait été un succès et on a décidé de voir ce que cela pourrait donner en compétition officielle », a résumé le directeur du championnat, Willie Marcial. Pour cause, lors du dernier match des étoiles aux Philippines, Robert Bolick avait égalisé à 18 secondes du buzzer final grâce à un… 4+1 (voir la vidéo ci-dessous) ! Certes lors d’un match sans grande défense, les deux équipes avaient cumulé un total de 21 tirs à 4-points. « Cela favorisera la progression de nos shooteurs et pourra ensuite bénéficier à la sélection nationale », veut croire Willie Marcial.

Aux Philippines, l’introduction de cette nouvelle règle fait évidemment débat. Pour Dioceldo Sy, patron de l’équipe de Blackwater, « la ligne à 4-points va changer toute la dynamique des matchs de basket ». Interrogé par SPIN, le dirigeant a ajouté que « le jeu serait beaucoup plus rapide » et qu’il « faudra défendre en individuel à partir de la ligne médiane ». Le son de cloche est un peu différent du côté de Yeng Guiao, entraîneur de Rain or Shine. « C’est une idée novatrice mais je ne pense pas que nous ayons pris assez de temps pour la réflexion, ni réellement envisagé les effets à long-terme sur le jeu. On va être les premiers du monde à faire cela. La NBA a différé sa décision à cause des objections de certains coachs. On passera soit pour des génies, soit pour des idiots. »