« On ne voulait pas jouer ensemble » – Première piqûre de rappel pour Monaco sous Spanoulis

Un mois et demi après ses débuts à l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis a revu le visage que laissait entrevoir avant sa venue. Face au FC Barcelone jeudi 9 janvier, l’invidualisme et la faiblesse défensive des Monégasques ont refait surface. Résultat : une lourde défaite à domicile face aux Catalans (84-98) et une première place de la saison régulière de l’EuroLeague qui devrait échapper à la Roca Team à l’issue de la 20e journée.

Après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Équipe, Vassilis Spanoulis n’a pas caché son mécontentement quant à l’attitude des siens. Même si le technicien grec s’attribue la responsabilité de devoir régler les problèmes défensifs du club de la Principauté.

« On n’était pas là ce soir, ni physiquement ni surtout mentalement », concédait Vassilis Spanoulis. « Je suis très déçu de notre approche. C’a été un mauvais match où on ne voulait pas jouer ensemble. […] Concernant nos problèmes en défense, c’est ma responsabilité de régler ça. »

L’un de ses meilleurs joueurs ces dernières semaines et encore en vue contre Barcelone, Matthew Strazel (15 points dont 4/5 à 3-points), allait dans le même sens que son coach :

« Perdre n’est jamais agréable, mais la manière, ce (jeudi) soir, n’est pas bonne. […] Et on retombe dans nos travers. À nous d’élever nos standards. »

L’AS Monaco devra vite se ressaisir, d’autant qu’une grosse série de matchs l’attend en EuroLeague, avec notamment trois déplacements consécutifs (Bayern Muncih Étoile Rouge de Belgrade et Virtus Bologne) au mois de janvier.