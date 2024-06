À 44 jours du tournoi olympique de basket 3×3, les équipe de France de la discipline se sont réunies pour un média day marquant le coup d’envoi de la préparation pour les Jeux olympiques de Paris 2024. À cette occasion, les sélectionneurs Karim Souchu et Yann Julien ont annoncé les listes des joueurs et joueuses présélectionnés, soit 10 chez les hommes et 7 chez les femmes.

Pour les hommes, les héros de la qualif’, des spécialistes et des joueurs de 5×5

Parmi la sélection masculine, l’on retrouve les acteurs de la qualification pour les Jeux, à savoir Jules Rambaut, Timothé Vergiat, Raphaël Wilson et Frank Séguéla. Quelques spécialistes de la discipline sont également présents comme Paul Djoko, Hugo Suhard et Alexandre Aygalenq, ainsi que des athlètes plus coutumiers du 5×5, comme Lucas Dussoulier, Lahaou Konaté et Léopold Cavalière. Parmi les grands absents, on notera celle d’Axel Toupane, présent lors du premier rassemblement de l’année à Beauvais, ou celle surtout d’Antoine Eïto, médaillé de bronze aux Mondiaux en 2022.

« C’est un choix que j’ai fait de ne prendre que dix joueurs, explique Karim Souchu dans des propos rapportés par L’Équipe. […] J’ai privilégié l’aspect groupe, pour qu’on ait vraiment le meilleur groupe et la meilleure équipe possible. C’est le dur métier de sélectionneur. »

Pas de surprises chez les filles

Chez les filles, peu ou pas de surprise avec la présence du quatuor Laëtitia Guapo, Marie-Eve Paget, Hortense Limouzin et Myriam Djekoundade, vainqueur du Women’s Series de Clermont-Ferrand à la mi-juin. On retrouve également les autres internationales 3×3 avec Marie Mané, Anna Ngo Ndjock et Ève Wembanyama. Blessée à Marseille fin mai, Jodie Cornélie ne participera donc pas aux JO.

Les sélections définitives seront annoncées le 8 juillet prochain, comme pour le 5×5.

La présélection de l’équipe de France 3×3 masculine : Alexandre Aygalenq, Léopold Cavalière, Paul Djoko, Lucas Dussoulier, Lahaou Konaté, Jules Rambaut, Franck Séguéla, Hugo Suhard, Timothé Vergiat, Raphaël Wilson.