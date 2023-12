En cadeau, Boulazac s’offre une 9e victoire consécutive contre l’Elan Béarnais

Boulazac n’en finit plus d’accumuler les victoires. Pour Noël, le BBD s’est offert une 9e victoire consécutive en Pro B. Invaincu depuis début novembre, le club périgourdin l’a de nouveau emporté ce samedi soir contre l’Elan Béarnais dans le derby aquitain (82-76). Un score qui ne reflète pas tant que cela la domination boulazacoise, notamment en première période (51-40).

« On aurait pu gagner de 10 ou 12 points mais on a parfois ralenti, joué à contre-courant, refusé des tirs, analysait l’entraîneur périgourdin Alexandre Ménard auprès de Sud Ouest. Il nous manque notre meilleur marqueur, Hugo Robineau, mais on a fait le boulot avec des joueurs qui ont mouillé le maillot. Le Palio donne de l’énergie, c’est incroyable. On est à dix victoires, on se rapproche du maintien. »