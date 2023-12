La Rochelle signe sa 10e victoire de suite et creuse l’écart avec Vichy

Pro B - La Rochelle prend deux victoires d'avance sur son poursuivant, Vichy, grâce à sa 10e victoire de suite et le revers de la JAV à Rouen.

La Rochelle a signé sa 10e victoire de suite en saison régulière de Pro B ce vendredi 22 décembre et compte désormais deux succès d’avance sur le deuxième, Vichy.

En effet, le Stade Rochelais a fait l’écart dans le troisième quart-temps à Evreux (20-31) en s’appuyant sur un énorme Johan Lofberg (29 points à 10/12 aux tirs, dont 5/5 à 3-points, et 5 rebonds). Son dauphin, la JA Vichy, s’est inclinée à Rouen, dans une Kinderarena pleine à craquer. L’équipe de Julien Cortey compte ainsi 12 victoires et 1 défaite contre 10 et 3 pour celle de Guillaume Vizade.

Zena Edosomwan en costaud avec Orléans

Rouen (9 victoires et 4 défaites), surprenant promu, suit avec Orléans qui s’est repris après deux défaites de suite. A Angers, l’un des deux derniers du classement, l’OLB a pu compter sur son nouveau pivot, Zena Edosomwan (21 points et 11 rebonds pour 33 d’évaluation), pour l’emporter 105 à 92.

Pour compléter le Top 8, on trouve Saint-Chamond. Toujours aussi collectifs (21 passes décisives) mais moins adroits (7/27 à 3-points) qu’à l’accoutumée, les Couramiauds ont cette fois pu compter sur leur défense pour disposer d’Aix-Maurienne (75-63). La défense, c’est aussi ce qui a fait la différence pour Lille et Nantes (7 victoires et 6 défaites), respectivement dans le derby à Denain (69-86) et contre Fos Provence (82-70). L’Hermine a en effet stoppé les BYers (26 points encaissés sur les deuxième et troisième quart-temps) après un départ en faveur de ces derniers.

Boulazac peut revenir à hauteur de Vichy

Comme Angers, Fos Provence se retrouve bloqué dans la zone de relégation avec 3 victoires et 10 défaites. Car devant, Champagne Basket (4 victoires et 9 défaites) a gagné face à l’Alliance Sport Alsace avec un deuxième quart-temps à… 15 à 1. Et Antibes (4 victoires et 9 défaites) n’a pas eu de mal à se défaire de Poitiers (83-69), avec un Mathieu Boyer de retour au sommet (22 points et 14 rebonds pour 33 d’évaluation).

Pour boucler la 13e journée, Boulazac (9 victoires et 3 défaites) tentera de revenir à hauteur de Vichy à la deuxième place. Surtout qu’ils reçoivent une équipe de l’Élan béarnais diminuée.

Les résultats de la 13e journée de Pro B :