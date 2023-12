Zena Edosomwan en renfort à Orléans

Pro B - Zena Edosomwan s'est engagé avec l'Orléans Loiret Basket jusqu'au 5 janvier 2024, en tant que remplaçant médical de Petit Niang.

Zena Edosomwan (2,06 m, 29 ans) s’est engagé à Orléans jusqu’au 5 janvier 2024. Le pivot remplace Petit Niang sur la période.



Dernièrement, l’ancien joueur de l’Université d’Harvard (NCAA) a été testé par le SLUC Nancy. Il a trouvé un autre club en France, mais en Pro B. Après avoir repris le basket en 2021, il a joué en CEBL, la Ligue élite canadienne de basketball se déroulant au printemps et à l’été, à Sudbury et Ottawa. Performant en Finlande l’an dernier (13,1 points à 63% de réussite aux tirs et 12,1 rebonds), le Californien n’a pas réussi à assurer la promotion offerte par Novo Mesto en Ligue Adriatique cet automne (2,5 points et 3,5 rebonds en 2 matches). Il va tenter de s’imposer chez l’OLB, qui joue les premiers rôles en deuxième division française.

« Zena, c’est avant tout un joueur qui possède une grosse activité athlétique : il est vertical, il est mobile, il est très dur au sol, a commenté son nouvel entraîneur Germain Castano. Il peut combler pas mal de failles en défense, il a beaucoup d’énergie. Il va faire de vrais écrans, prendre des rebonds. En attaque c’est quelqu’un qui peut également être une menace près du cercle. Il n’a pas du tout le même profil que Fabrice et que Petit, qu’il remplace, donc c’est également intéressant ! »

Orléans joue son prochain match de saison régulière de Pro B ce vendredi à Fos-sur-Mer. Avec Zena Edosomwan ?