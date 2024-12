Quand Julien Cortey tacle Tyler Cheese suite à… la performance de Souley Boum

Arrivé pendant la trêve internationale à Limoges, Souley Boum (1,91 m, 25 ans) a connu une première éclatante avec le CSP : 21 points à 8/10, 7 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 29 d’évaluation lors d’une victoire contre La Rochelle (83-62).

De quoi faire sourire jaune Julien Cortey en conférence de presse. Dans des propos rapportés par Sud Ouest, l’entraîneur du Stade Rochelais a comparé la performance de Boum avec le passage raté de Tyler Cheese en Charente-Maritime, récemment coupé par La Rochelle après une pige inefficace. En quel honneur ? Parce que les deux hommes sont arrivés en Betclic ÉLITE auréolés du même statut : celui de redoutable scoreur en Pologne, n°1 pour Boum cette saison (24,7 points avec le MKS Dabrowa Gornicza), n°3 pour Cheese l’an dernier (20,4 points avec le Sokol Lancut).

« On ne savait pas à quel niveau allait jouer Souley Boum », a glissé Julien Cortey. « Aujourd’hui, on le sait. Je peux dire que le meilleur marqueur de Pologne de cette saison est un gros cran au-dessus du meilleur marqueur de Pologne de la saison dernière, qui était Tyler Cheese (troisième meilleur marqueur, ndlr). Ça me réconcilie avec la Pologne ! »