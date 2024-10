Quand la lanterne rouge terrasse le leader invaincu en 55 minutes : l’Élan Chalon s’offre l’ASVEL dans un match homérique !

Après une semaine à trois matchs, et 55 minutes de jeu un dimanche après-midi à peine 44 heures après sa victoire contre Vitoria, il est légèrement compréhensible que l’ASVEL ait fini par manquer de clairvoyance au bout d’un combat homérique à Chalon-sur-Saône. Et ce jusqu’à la conférence de presse, où Edwin Jackson s’est soudainement étonné en quittant l’estrade : « Eh mais je vois un truc sur les stats : vous vous souvenez que j’ai manqué un lancer-franc ? C’est un point qu’ils n’ont pas compté ou ils ont juste mis un lancer-franc raté comme ça ?! Car je vois que je suis à 7/8 mais je ne me souviens pas avoir manqué de lancer-franc… » Et tout le monde a douté, jusqu’à nous, fouillant dans nos souvenirs entremêlés où le shooteur villeurbannais enfilait les ficelles sur la ligne de réparation, parfois avec l’aide du cercle. Jusqu’à ce que l’évidence nous revienne : sa folle séquence, où il a fait exprès de manquer son troisième tir pour arracher la prolongation de manière invraisemblable (80-80). « Ah mais oui, je suis… ! Vous voyez, on en parlait, le manque de lucidité ! »

« J’aurais aimé que ça se passe autrement »

Et nous, que dire, qu’écrire, après un match comme celui-là, où l’on est passé par toutes les émotions au Colisée ?! « Je n’ai jamais vécu un truc pareil, j’avais l’impression qu’il faisait 1 000 degrés, c’était incroyable », s’extasiait ainsi Yohan Choupas. Que rien de tout cela ne serait arrivé sans Jeremiah Hill, déjà… Auteur de deux fautes évitables (ou naïves, choisissez votre terme), l’une au rebond offensif qui a offert deux tirs de réparation à Joffrey Lauvergne à 8,2 secondes du buzzer final (79-74) puis une autre sur un shoot désespéré d’Edwin Jackson qui a ouvert la porte à l’action la plus invraisemblable de la saison : un 0-5 en 3,9 secondes chrono. Mais à quoi bon au final ?! Avec l’issue fatale de la soirée, l’ASVEL n’a finalement fait que se rajouter 15 minutes de jeu en plus, tout en perdant un nouveau joueur majeur, Paris Lee, blessé à la cheville. « J’aurais aimé que ça se passe autrement », soupirait Pierric Poupet face à l’étendue des dégâts : une triple prolongation au cœur d’une semaine à trois matchs, à peine 44 heures après sa victoire contre Vitoria, pour une première défaite cette saison… « L’histoire du match est secondaire », poursuit l’entraîneur villeurbannais. « Je suis fier des gars, qui se sont battus, qui ont encore montré du caractère, qui n’ont pas démérité. »

Car oui, dans un scénario dantesque, Villeurbanne a tout tenté jusqu’au bout pour rester la dernière équipe invaincue en Betclic ÉLITE, jusqu’à s’offrir une dernière remontée de 107-101 à 108-107 dans les 30 dernières secondes de la troisième prolongation. Mais de deuxième miracle, il n’y eut pas. Parce qu’en étant venus à neuf professionnels, dont un Admiral Schofield très peu utilisé (7 minutes), l’ASVEL n’avait plus grand chose dans le moteur au bout de 55 minutes. « Pourtant, même si on était déjà atteints physiquement, on a continué à faire les efforts », soulignait quand même Edwin Jackson. Mais surtout, aussi, parce qu’il y avait une équipe en face qui avait infiniment plus besoin de cette victoire.

53 minutes et 22 secondes de jeu pour Zac Cuthbertson

Dans son enchaînement de cols hors catégorie pour démarrer la saison (cinq déplacements sur les sept premiers matchs, pour deux réceptions d’équipes d’EuroLeague), l’Élan Chalon a frôlé la fringale dès les premiers lacets. Un 0-4 qui commençait à faire mal à la tête, une piteuse défaite samedi à Nancy qui a provoqué un entraînement bien matinal dimanche, et la peur qui s’instillait tout doucement dans les esprits bourguignons… Sauf qu’on n’a justement pas vu une équipe à 0-4, même quand Edwin Jackson a bien cru jouer les assassins au terme du temps règlementaire. « À ce moment-là, c’est vrai, je pensais qu’on leur avait mis un plus gros coup sur la tête que ça », admettait le héros malheureux. Et tout le Colisée avec lui. « J’ai vu les visages de mes joueurs, on se serait cru à un enterrement », imageait Savo Vucevic. « Mais je leur ai dit : allez, maintenant, ok on a fait n’importe quoi, on ne pleure plus mais jouez, jouez ! »

Et les Chalonnais ont joué… Certains plus que de raison, à l’image des 53 minutes et 22 secondes de Zac Cuthbertson (« Vous avez vu ce qu’il a fait ce soir ?! Comment le sortir ? »), mais ils ont immédiatement relevé la tête, malgré toutes leurs occasions gâchées de tuer le match : Dusan Ristic à la dernière seconde du temps règlementaire, Jeremiah Hill à 3-points au terme de la prolongation, Zeljko Sakic en post-up à la 50e… Peu importe, ils ont joué, joué, joué. Surtout, ils ont défendu, ce qu’ils ne faisaient pas spécialement (ou du tout) sur leurs premières rencontres, à l’image des largesses invraisemblables du duo Jeremiah Hill – Jamel Morris à l’arrière. 35 points encaissés au bout de 14 minutes (27-35), c’était beaucoup trop, mais le curseur a progressivement augmenté au fur et à mesure de la rencontre, avec une intensité initiée par Yohan Choupas. Et quel symbole de voir l’ironman Zac Cuthbertson venir mettre le couvercle sur la victoire finale, avec deux contres successifs sur Théo Maledon et Joffrey Lauvergne. Pour Chalon, celle-ci venait de loin, mais elle fera un bien fou… Quand la lanterne rouge fanny bat le leader invaincu au bout de 55 minutes : bienvenue en Betclic ÉLITE !

À Chalon-sur-Saône,