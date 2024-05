Quand le Paris Basketball se demande… qui sera son adversaire en demi-finale, malgré sa défaite contre Cholet !

Apparu dans le paysage du basket français en 2018, le Paris Basketball s’est immédiatement créé une identité marquante, grâce à une communication détonante. Mais mercredi soir, le club de la capitale a commis un petit impair en la matière.

Alors que les joueurs de Tuomas Iisalo venaient de subir leur première défaite depuis fin janvier (81-91), mettant fin à une série de 25 victoires consécutives, le Paris Basketball a affiché le programme des prochains matchs sur son jumbotron. Il n’était pas question d’une belle éventuelle contre Cholet Basket, désormais l’horizon le plus prometteur que peuvent espérer les Parisiens, mais directement des… demi-finales ! « Paris Basketball VS ASVEL ou Saint-Quentin », pouvait-on ainsi lire sur le cube de l’Adidas Arena après le buzzer final. Un visuel évidemment préparé en amont, presque rendu comique par le revers mais qui aurait été tout aussi maladroit en cas de victoire. On aura au moins trouvé l’image qui sera affichée dans le vestiaire choletais samedi soir à la Meilleraie…