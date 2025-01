Alors que 20 franchises NBA seront présentes à Levallois pour assister au Young Star Game, événement mettant en lumière les jeunes pépites du championnat de France, la Ligue Nationale de Basket a dû composer avec quatre forfaits.

Team Rigaudeau :

Du côté de la Team Rigaudeau, Ilane Fibleuil (Poitiers) et Nolan Traoré (Saint-Quentin) ont déclaré forfait. Ils sont remplacés respectivement par Lucas Fischer (Nanterre) et Maxence Lemoine (Strasbourg). Fischer, talentueux arrière évoluant sous les couleurs de Nanterre, et Lemoine, prometteur meneur de Strasbourg, auront l’occasion de se montrer.

Team Sonko :

Dans la Team Sonko, Brice Dessert (Strasbourg) et Talis Soulhac (Blois) cèdent également leur place. Pour pallier ces absences, Paul Mbiya (ASVEL) et Killian Malwaya (Châlons-Reims) rejoignent les rangs. Mbiya, qui monte en puissance avec l’ASVEL, et Malwaya, ailier explosif, apporteront leur énergie à une équipe déjà bien garnie.