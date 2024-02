Quimper, Chartres et Tours s’échappent en tête, Hyères-Toulon reprend le sens de la marche

Poule A

Comme depuis le début de saison, un trio est installé avec de plus en plus de certitudes en tête de la Poule A. Quimper (17 victoires), Chartres (16) et Tours (15) ont tous les trois gagné lors de la 23e journée vendredi. La victoire a été plus simple à obtenir pour les Quimpérois et les Chartrains que pour les Tourangeaux, qui ont dû aller s’imposer sur le parquet de Challans (66-75). Les actuels troisièmes du classement ont retrouvé leur habituelle défense de fer, en encaissant moins de 70 points pour la première fois depuis deux mois. Le fruit d’un gros travail dans la semaine « avec des séances vidéos et des entraînements intenses » pour « retrouver nos fondamentaux défensifs », selon les mots de Fabien Paschal, qui n’a marqué que 7 points, une fois n’est pas coutume.

Dans les autres résultats de la poule A, Tarbes-Lourdes a glané un succès précieux contre Poissy (92-78). Tandis que Rennes l’a emporté d’un petit point face à Loon Plage dans une fin de match irrespirable (75-74). Les deux clubs sont désormais à égalité et seront à la bataille pour la cinquième place synonyme de qualification en poule haute. En fond de classement, Lorient a réalisé une belle performance en écrasant le Stade Toulousain (84-56). Les Bretons respirent un peu, mais leur chemin pour sortir des quatre dernières positions est encore long.

Les résultats de la 23e journée :

Quimper – Les Sables d’Olonne 68-58

– Les Sables d’Olonne 68-58 Lorient – Toulouse 84-56

– Toulouse 84-56 Rueil – Vitré 77-76

– Vitré 77-76 Rennes – Loon Plage 75-74

– Loon Plage 75-74 Chartres – Berck Rang-du-Fliers 97-57

– Berck Rang-du-Fliers 97-57 Tarbes-Lourdes – Poissy 92-78

– Poissy 92-78 Challans – Tours 66-75

Poule B

Dans l’autre poule, le leader Hyères-Toulon a repris le sens de la marche avec une première victoire depuis le 12 janvier. Les sudistes sont allés l’emporter à Feurs (64-74), notamment grâce à leur ailier Nikola Knezevic (22 points à 4/5 à 3-points). Besançon et Lyon, qui ont aussi perdu vendredi, s’enfoncent un peu plus en compagnie des Foréziens dans les quatre dernières places. Au contraire d’Orchies, qui prend de l’air grâce à sa victoire 81-61 contre le Pôle France d’un Nolan Traoré pour une fois peu inspiré (2 points à 1/5 au tir).

Dans le haut du classement de cette Poule B, Saint-Vallier et Andrézieux-Bouthéon ont perdu et laissent s’échapper les leaders toulonnais. C’est finalement Caen qui refait son apparition sur le podium grâce à une victoire bienvenue sur le parquet de Lyon (71-80). Les Normands ont remporté leur quatrième succès d’affilée. Il ne leur en manque plus qu’un lors des trois dernières journées pour assurer leur place dans le Top 5, selon les calculs de Ouest-France.

Les résultats de la 23e journée :