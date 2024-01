De nombreux duels de haut de tableau rebattent les cartes, Hyères-Toulon n’y arrive plus

Poule A

Le seul match de la Poule A programmé vendredi a donné lieu à un beau combat, qui est allé jusqu’en prolongations. Dans un duel entre deux équipes de milieu de peloton, la victoire du Stade Toulousain à domicile contre Rennes (90-85) leur a permis de recoller à leurs adversaires du jour, désormais ex-æquo en cinquième et sixième position. Les leaders de la Poule A de la saison dernière ont bataillé mais n’ont pas pu aller chercher la victoire. Même l’énorme match du jeune breton Adrien Sclear (25 points, 12 rebonds, 37 d’évaluation) n’a pas suffi.

Les résultats de la 22e journée

Stade Toulousain – Rennes : 90-85

Poule B

Dans la Poule B, les scores ont été plus fleuves. À commencer par la défaite du Pôle France à domicile contre Pont-de-Cheruy (61-78). Les jeunes pousses de l’INSEP n’ont pas pu enchaîner un deuxième succès d’affilée, après celui obtenu contre Le Havre en début de semaine. Le phénomène Nolan Traoré a marqué 27 points, mais s’est retrouvé trop esseulé. Dans le même genre, les 24 points de Brahim Dohou n’ont pas suffi à Besançon pour l’emporter face à Avignon-Le-Pontet (80-94). Le BesAC s’enfonce un petit peu plus dans le fond du classement. Deux duels de haut de tableau ont vu Caen largement dominer Mulhouse (78-59) et Andrézieux-Bouthéon s’offrir Saint-Vallier à l’extérieur (68-78).

Ces quatre équipes forment maintenant un groupe de poursuivants derrière Hyères-Toulon. Le co-leader de la Poule B s’est d’ailleurs incliné sur son parquet face au BC Orchies (71-73), qui crée la surprise. Auprès de La Voix du Nord, le coach nordiste Philippe Maucourant s’est dit « très content » d’avoir « gagné un match sans un joueur intérieur », étant donné l’absence de leur nouvelle recrue Cheikh Mbacke Diong. La course à la première place fait donc du surplace, entre les revers du SVBD et du HTV.