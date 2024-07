Raphaël Sclear signe à Monaco

Fort d’une saison prometteuse avec les Espoirs de Quimper en Nationale 3 (NM3), Raphaël Sclear (1,98 m, 18 ans) rejoindra le centre de formation de Monaco à la rentrée. L’ailier-fort a tapé dans l’œil des recruteurs monégasques qui cherchent désormais à renouveler leur effectif U21.

En effet, il y a eu des départs importants notamment celui de Mohammad Amini et de Nicolas Vanel. Par conséquent, le staff de Mickaël Pivaud a récupéré Raphaël Sclear. Il faut dire que ce n’est pas une aventure toute nouvelle pour le Breton puisqu’il a déjà joué avec Monaco cette saison. A l’occasion de l’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) de Paris organisé par l’EuroLeague, Raphaël Sclear s’était montré efficace. Le joueur des Béliers avait enregistré 17,5 points et 6,8 rebonds pour 15,5 d’évaluation en 32 minutes de moyenne sur les quatre matchs de la Roca Team. Certes, les Monégasques n’avaient pas réussi à décrocher une victoire mais pour une première participation, mais la perspective d’évolution est prometteuse. Outre l’ANGT, Raphaël Sclear a tourné à 10,7 points dans la poule E de Nationale 3 et 20,5 points en U18 ELITE en 2023-2024.

La Coupe du monde U18 3×3 avant Monaco

Raphaël Sclear va réaliser un stage avec l’équipe de France U18 de 3×3 où il participera notamment à une étape de la Superleague à Luçon. Mais avant de rejoindre Monaco, l’objectif principal du petit frère d’Adrien Sclear est de faire partie de la sélection française qui se rendra à la Coupe du Monde U18 à Debrecen en Hongrie. Une compétition qui se déroulera fin août. La ville hongroise avait porté chance aux Bleus de l’équipe masculine de 3×3 qui avaient arraché leur qualification sur un panier à 2-points de Timothé Vergiat. Deux échéances qui devraient permettre au Français d’arriver en forme pour la rentrée avec sa nouvelle équipe, l’AS Monaco.