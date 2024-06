Nicolas Vanel démarre sa carrière professionnelle en Roumanie

Nicolas Vanel (1,82 m, 21 ans) se lance dans le monde professionnel, en Roumanie. Doté d’un passeport roumain, le Franco-Monégasque a signé pour le FC Argeş Basketball, club basé à Piteşti.

Cadre de l’effectif Espoirs ayant terminé deuxième de la saison régulière et finaliste du Trophée du Futur, Nicolas Vanel a tourné à 13 points à 38,4% de réussite aux tirs (dont 30,6% à 3-points), 5,3 rebonds et 2,3 passes décisives en 25 minutes en U21 en 2023-2024. L’international monégasque est la quatrième recrue de son club après Lucian Țîbârnă, Kyndahl Hill et Tudor Fometescu.

Nicolas Vanel est entré à une reprise en Betclic ELITE avec la Roca Team, à l’occasion de la réception de Cholet Basket au milieu des quarts de finale de playoffs de l’EuroLeague.