Raul Neto, un renfort de choix pour le FC Barcelone

Le FC Barcelone a officialisé la signature de Raul Neto (1,85 m, 32 ans) pour pallier l’absence de Nicolas Laprovittola (1,90 m, 34 ans), victime d’une rupture du ligament croisé antérieur. Neto, qui évoluait récemment dans le championnat brésilien avec Pinheiros (16,8 points, 5 passes, 3,2 rebonds de moyenne en 5 matchs), s’apprête à faire ses débuts en EuroLeague et pourrait être aligné dès le Clásico face au Real Madrid.

Ce transfert marque le retour de Neto en Espagne, où il avait joué pour Gipuzkoa (2011-2014) et Murcie (2014-2015) avant de passer huit saisons en NBA. Pendant son parcours nord-américain, il a disputé 464 matches avec Utah, Philadelphie, Washington et Cleveland, affichant des moyennes en carrière de 5,7 points et 2,1 passes décisives en 15 minutes par match.

Une première en EuroLeague

Initialement recruté par Fenerbahçe à l’été 2023, Raul Neto n’a jamais pu porter le maillot du club turc, une rupture du tendon rotulien lors de la Coupe du Monde ayant empêché ses débuts en EuroLeague. Cette fois, le meneur brésilien aura l’opportunité de montrer l’étendue de son talent dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

En plus de son expérience internationale avec l’équipe nationale brésilienne, Neto retrouvera son ancien coéquipier NBA, Tomas Satoransky, au sein de l’effectif barcelonais. Sa vision du jeu, sa capacité à défendre et son leadership devraient constituer des atouts précieux pour les Blaugranas dans leur quête de succès cette saison.