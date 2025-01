Rayan Rupert marque 27 points pour son premier match de la saison en G-League

Alors que son rôle est extrêmement limité dans la rotation des Portland Trail Blazers, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a effectué son premier match de la saison en G-League. Le Sarthois a beau avoir réalisé un gros match (27 points à 10/20 aux tirs, dont 0/4 à 3-points, 5 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception et 5 balles perdues), son équipe a rapidement été distancée au Chiles Center, l’antre du Rip City Remix. En effet, les visiteurs des Salt Lake City Stars menaient 30 à 21 après un quart-temps, avant de refaire un écart conséquent dans le troisième quart-temps (20-39) pour s’imposer 130 à 107.

J'espérais pas le voir là-bas cette saison… Il montre qu'il est prêt, faut juste que Billups élargisse sa rotation

Alors que Portland décroche complètement dans la course au play-in (14 victoires et 28 défaites, contre 21 victoires pour Phoenix), Rayan Rupert espère que le coach Chauncey Billups fera plus souvent appel à lui en NBA sur la deuxième partie de saison.