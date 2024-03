Rayan Rupert profite d’une opportunité, Fournier créatif

Rayan Rupert a atteint les 20 minutes de temps de jeu pour la troisième fois de sa jeune carrière NBA. Le Sarthois a profité de la large avance des Los Angeles Clippers à l’entame du dernier quart-temps (70-94) pour passer toute la dernière période sur le parquet avec Portland.

En 20 minutes, Rayan Rupert a cumulé 8 points à 3/5 aux tirs (dont 0/2 à 3-points), 2/2 aux lancers francs, 5 rebonds et 3 passes décisives et son équipe a finalement terminé à -13 (103-116). Une performance complète qui peut lui donner espoir de finir la saison sur le terrain. Les Trail Blazers ont encore 13 rencontres à disputer.

Evan Fournier a joué un petit peu plus que Rayan Rupert, pour Détroit. L’international français a passé 22 minutes sur le parquet lors de la large défaire des Pistons face à Indiana (103-122). Le vétéran a moins shooté que d’habitude (2/6, dont 1/2 à 3-points) mais était plus complet (5 points, 3 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception).

En déplacement à l’Ouest, Nicolas Batum (8 points à 3/4 et 3 rebonds en 24 minutes) n’a pas empêché la défaite de Philadelphie à Phoenix (115-102). Parmi les favoris avant la saison, les Suns (40 victoires et 29 défaites) restent huitièmes, loin derrière les Clippers (4e, 43 victoires et 25 défaites), les Timberwolves (3e, 47 victoires et 22 défaites), les Nuggets (2e, 48 victoires et 21 défaites) et le Thunder (1er, 48 victoires et 20 défaites). Oklahoma City a battu Utah 119 à 107 et Ousmane Dieng a joué 4 minutes (pour 1 tir raté, 1 rebond et 1 balle perdue) dans un match marqué par la performance de Chet Holmgren (35 points à 12/18, 14 rebonds et 3 contres en 31 minutes).