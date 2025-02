Recalé au Portel, Deshon Taylor file en Finlande

Alors qu’il n’a pu assumer le lourd héritage des Taylor au Portel, notamment porté par son illustre prédécesseur Ronnie, Deshon Taylor a trouvé un nouveau club pour finir la saison.

Une semaine après son départ de l’ESSM, dont il a été libéré à cause d’un profil plus typé arrière que meneur, le Californien va découvrir la Finlande. Il a signé un contrat en faveur du KTP Kotka, avant-dernier de la poule basse de Korisliiga (6v-18d). Son arrivée a immédiatement porté ses fruits puisque sa nouvelle équipe a battu le leader du groupe, Pyrinto (88-72), pour sa première. L’éphémère stelliste a compilé 10 points à 3/7, 2 rebonds et 2 passes décisives en 16 minutes.

Deshon Taylor a déjà joué en Finlande entre 2021 et 2023, avec Kouvot. Avec 27 points de moyenne, il avait été le meilleur marqueur de Korisliiga, loin devant son poursuivant Jahlil Tripp (19,8 points).